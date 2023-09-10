Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Legalkan Judi Online Lewat Pajak

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |04:15 WIB
Jangan Legalkan Judi Online Lewat Pajak
Jangan Legalkan Judi Online Lewat Pajak. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Rencana untuk memungut pajak dari judi online ini menuai kontra. Di mana usul tersebut dicetuskan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memajaki judi online sama artinya negara melegalkan dan memfasilitasi perjudian.

"Itu sama saja seperti negara jualan narkoba tapi dipajakin, enggak ada bedanya" ujar Bhima.

Bhima mengatakan, memajaki judi online atau bahkan melegalkan perjudian bukan jalan keluar yang tepat untuk memberantas judi online ilegal.

Karena judi online ilegal akan tetap ada dan orang-orang kelas bawah akan beralih ke judi online ilegal karena bebas pajak.

Bagi Bhima usulan Menteri Budi Arie itu sebagai ketidakmampuan mengatasi persoalan judi online lantaran meski telah memblokir 840.000 situs judi online tapi tetap saja muncul.

Bareskrim Polri pernah mengungkap server judi online di Indonesia beroperasi di luar negeri seperti Kamboja dan Filipina.

Sehingga sampai saat ini polisi hanya bisa menangkap ratusan orang yang terdiri dari bandar, pemain dan pengelola situs.

"Jadi jangan sampai kegagalan mengatasi judi online ini akhirnya menjadi apologi atau pembelaan dan justru melegalkan," ujar Bhima.

Menurut dia, judi online yang sudah menjadi kejahatan lintas negara harus ditangani dengan menggandeng negara lain.

Misalnya dengan bergabung dalam FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing) atau forum internasional yang menangani kejahatan di bidang keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme dan aktivitas kriminal antar-negara lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187670/pajak-PJt6_large.jpg
Penerimaan Pajak Digital Rp43,7 Triliun, DJP Tunjuk Roblox Jadi Pemungut PPN PMSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement