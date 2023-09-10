Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segera Diresmikan, Transportasi Penghubung ke Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Sorotan

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |07:30 WIB
Segera Diresmikan, Transportasi Penghubung ke Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Sorotan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Diresmikan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan segera diresmikan. Moda transportasi ini dinilai efektif sebab mampu mengantarkan penumpang dari puluhan kilometer dengan waktu tempuh hanya 36-44 menit saja.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelayakan KCJB sebelum resmi beroperasional pada 1 Oktober 2023. Namun, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai sebaiknya uji kelayakan tidak hanya terpacu pada kereta cepat, melainkan pada angkutan penghubung atau feeder juga perlu diperhatikan.

Feeder sebagai akses jalan menuju stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur sudah cukup mulus untuk dilewati.

“Sejujurnya jika di Halim tidak ada masalah karena masuk dalam wilayah Jakarta, yang mana Jakarta sudah bagus kualitas feedernya. Dibandingkan di wilayah daerah yang masih kurang mendapat perhatian, tapi jangan salahkan KCJB karena hal ini bukan tugasnya,” tutur Djoko.

Saat ini Kereta Cepat diintegrasikan dengan Transjakarta dan LRT Jabodebek. Hal ini guna meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas penumpang.

Djoko sudah pernah merasakan Kereta Cepat pada tahun lalu, namun saat itu hanya dengan kecepatan 80 km/h. Bersamaan dengan hal itu, Djoko juga telah mengunjungi beberapa stasiun, terowongan serta melihat kondisi JPO dalam proyek pengerjaan KCJB.

“Untuk saat ini saya belum merasakan Kereta Cepat versi terbaru, rencananya saya akan mencoba berbarengan dengan rekan-rekan SRRC berita China,” kata Djoko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement