Penjelasan Lengkap Menkominfo soal Pajak Judi Online

JAKARTA – Penjelasan lengkap Menkominfo Budi Arie Setiadi soal pajak judi online. Menkominfo angkat bicara mengenai wacana pajak judi online tidak diusulkan dirinya.

Budi juga menyampaikan wacana pengenaan pajak merupakan hanya ide-ide saja terkait bagaimana negara lain bisa melakukan pemungutan pajak terhadap judi online.

"Itu bukan soal dipajakin, ada orang bicara sama saya banyaklah, bukan saya yang usulin. Itu cuma ide-ide aja," katanya saat ditemui di Hotel Fairmont Jakarta.

Alasan lainnya, menurut Budi judi online merupakan kegiatan transaksional yang terjadi di berbagai negara.

"Saya cuma mau gambarin negara lain. Jadi gini judi online kan kegiatan transaksional, kalo kita nggak main emang berhenti apa, orang jaringan internasional," katanya.

Tidak hanya itu, Budi juga menegaskan bahwa saat ini judi online merupakan kegiatan yang ilegal. Sehingga perlu diberantas.

Pada awalnya, isu judi online akan dikenakan pajak bermula saat Budi Arie melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.