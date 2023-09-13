Ingat! Libur di Cuti Bersama 2024 Potong Cuti Tahunan

JAKARTA - Pemerintah menetapkan libur Nasional dan cuti bersama 2024 sebanyak 27 hari. Bagi yang mau ambil cuti bersama tentu hak cuti tahunan berkurang.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).

Ada pun untuk rincian libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari.

“Sebenarnya cuti bersama ini sudah berlaku sekian tahun yang lalu dan ketentuannya sama dengan ketentuan yang lama. Bahwa cuti bersama ini sifatnya adalah fakultatif berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja,” kata Ida.

BACA JUGA: Ini Alasan Pemerintah Tetapkan 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024

Ida memastikan bahwa cuti bersama pekerja sektor swasta akan memotong cuti tahunan yang dimiliki oleh pekerja.

“Dan yang ketentuan yang lama adalah cuti bersama ini mengambil hak cuti tahunan yang dimiliki oleh pekerja. Itu saya kira sudah berjalan sekian tahun,” ujarnya.