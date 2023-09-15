Kekayaan Andre Rosiade, Ayah Azizah Salsha dan Mertua Pratama Arhan

JAKARTA - Inilah kekayaan Andre Rosiade yang merupakan ayah dari selebgram Azizah Salsha sekaligus mertua pemain sepak bola Pratama Arhan. Andre merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak tahun 2019.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (15/9/2023), Andre Rosiade terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021. Diketahui bahwa kekayaan yang dimiliki Andre Rosiade mencapai Rp28.913.173.555

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra ini memiliki tanah dan bangunan di beberapa kota seperti Tanggerang dan Tanggerang Selatan sebesar Rp15.050.000.000. Kekayaan Andre juga berasal dari alat transportasi dan mesin senilai Rp5.285.000.000.

Kemudian ada beberapa mobil yang dimiliki Andre seperti Toyota Camry 2,5 V A/T tahun 2013 seharga Rp250 juta, Toyota Innova tahun 2019 senilai Rp435 juta, Toyota Yaris tahun 2014 sebesar Rp250 juta, Mercedes Benz S350AT tahun 2011 seharga Rp450 juta dan Nissan Elgrand 2.5 Highway tahun 2013 senilai Rp1 miliar.