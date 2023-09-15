Advertisement
PROPERTY

Deretan Mal Termewah di Jakarta

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |05:13 WIB
Deretan Mal Termewah di Jakarta
Deretan Mal Mewah di Jakarta. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Ini deretan mal termewah yang ada di Jakarta, menarik untuk diketahui. Kira-kira Mal mana yang sering kalian kunjungi.

Jakarta merupakan salah satu tempat yang cocok dikunjungi untuk hangout atau nongkrong. Pasalnya, kota besar itu memiliki beberapa Mal mewah yang bisa memanjakan mata.

Mal merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang sering dikunjungi oleh sejumlah masyarakat. Tidak pandang umur untuk harus berkunjung ke sebuah Mal tersebut.

Selain itu, Mal juga menjadi alternatif dari sebagian masyarakat untuk jadi tempat wisata serta menghilangkan penat atas seharian bekerja dan beraktivitas.

Berikut Okezone merangkum mal termewah yang ada di Jakarta:

1. Plaza Indonesia

Plaza Indonesia mulai beroperasi sudah sejak tahun 1990 di atas lahan seluas 38.050 meter persegi dengan 4 lantai ruang ritel dan 2 setengah lantai area parkir.

Plaza Indonesia juga dilengkapi dengan fasilitas kondominium, perkantoran dan hotel yang tak kalah mewah.

Mall ini dikelilingi oleh The Plaza Office, Keraton Residence dan Grand Hyatt Hotel.

Sampai saat ini, Plaza Indonesia menjadi barometer pusat perbelanjaan mewah lainnya di Indonesia.

2. Pacific Place

Pusat perbelanjaan ini di Bandung oleh Dua Mutiara Group dan berada di dalam area Central Business District Sudirman, Jakarta Selatan.

