2 Cara Mudah Melihat Rating Customer Gojek Tanpa Aplikasi

JAKARTA - Cara mudah melihat rating customer Gojek tanpa aplikasi menarik untuk dibahas. Apalagi ini tentu sangat bermanfaat bagi para pengguna jasa transportasi online.

Jadi, bukan hanya driver Gojek saja yang akan mendapatkan rating dari konsumen sehingga Anda bisa mengetahui seperti apa kualitas pengalaman mereka. Sebaliknya demikian, Anda bisa melihat rating yang didapat selama memakai transportasi ini.

Dirangkum Okezone, Sabtu (15/9/2023), berikut cara mudah melihat rating customer Gojek tanpa aplikasi.

1. Lihat setelah menggunakan layanan Gojek

Anda bisa melihat rating customer Gojek setelah menggunakan layanan dari Gojek. Setelah selesai menggunakan layanan Gojek, Anda akan diminta untuk memberikan rating kepada driver yang telah membawamu. Setelah itu, Anda pun bisa melihat rating customer Gojek melalui email konfirmasi yang dikirimkan oleh Gojek.

2. Melalui Website Gojek

Cara selanjutnya dengan melihat rating customer Gojek melalui website Gojek. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu mengunjungi website Gojek.

Di sudut kanan Atas, Anda akan melihat opsi 'Tentang Kami', lalu klik di atasnya. Setelah itu, arahkan ke bagian rating. Nah, di sini Anda akan dapat melihat peringkat rata-rata yang telah menggunakan Gojek.