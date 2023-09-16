Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran CPNS Dibuka Mulai 17 September 2023, Ini Daftar Gaji PNS Lulusan SMA dan S1

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:02 WIB
Pendaftaran CPNS Dibuka Mulai 17 September 2023, Ini Daftar Gaji PNS Lulusan SMA dan S1
Pendaftaran CPNS 2023 dibuka mulai 17 September 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pendaftaran CPNS dibuka mulai 17 September 2023, ini daftar gaji PNS lulusan SMA dan S1. Kabar pembukaan pendaftaran tersebut tentunya disambut antusias oleh berbagai kalangan masyarakat.

Pasalnya, hingga saat ini PNS masih menjadi salah satu profesi paling diminati di Indonesia. Hal ini terjadi karena profesi tersebut menjanjikan gaji pokok dan sejumlah tunjangan. Terlebih, pada awal Agustus lalu, Presiden Joko Widodo berencana menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen pada 2024. Terlepas dari itu, PNS juga memilik jenjang karier yang jelas dan minim risiko PHK.

Bagi Anda yang berminat berkarier di instansi pemerintahan, tak ada salahnya untuk mengetahui daftar gaji PNS lulusan SMA dan S1 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 berikut:

Gaji PNS golongan I (lulusan SD dan SMP)

Golongan Ia: Rp1.560.800 - Rp2.335.800

Golongan Ib: Rp1.704.500 - Rp2.472.900

Golongan Ic: Rp1.776.600 - Rp2.577.500

Golongan Id: Rp1.851.800 - Rp2.686.500

Gaji PNS golongan II (lulusan SMA dan D-III)

Golongan IIa: Rp2.022.200 - Rp3.373.600

Golongan IIb: Rp2.208.400 - Rp3.516.300

Golongan IIc: Rp2.301.800 - Rp3.665.000

Golongan IId: Rp2.399.200 - Rp3.820.000

