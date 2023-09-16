7 Fakta Kereta Cepat, dari Stasiun Kebakaran, Dijajal Jokowi sampai Uji Coba Perdana Masyarakat

JAKARTA – Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan tidak terganggu usai insiden kebakaran di Stasiun Halim.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan bahwa uji coba kereta cepat tetap akan berjalan sesuai rencana awal.

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa menyatakan seluruh sarana dan prasarana KA Cepat dari Tegalluar hingga ke Halim bisa beroperasi sesuai jadwal uji coba yang telah ditetapkan dan berlangsung aman tanpa kendala.

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (16/9/2023), fakta tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

1. Kronologi Kebakaran di Stasiun Halim

Pada Senin, 11 September 2023 dini hari, terlihat kepulan asap dari area kantor Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC). Titik api yang berada di bagian atas kantor membuat petugas kebakaran ekstra hati-hati saat memadamkan api.

Percikan api yang terlihat pukul 00.30 WIB tersebut telah dipadamkan oleh petugas damkar dan paginya seluruh kondisi Stasiun Halim dipastikan dalam kondisi aman. Adapun kebakaran tersebut belum dipastikan penyebabnya karena apa.

2. Kondisi Stasiun Halim Usai Kebakaran

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa telah memastikan kondisi di area Stasiun KA Cepat Halim seluruhnya dalam kondisi yang aman, tidak ada gangguan dan tidak ada kerusakan yang terjadi di area dalam maupun luar Stasiun Halim usai insiden kebakaran.

"Perjalanan pengujian KA Cepat hari ini pada Senin (11/9) dapat dilakukan dari Stasiun Tegalluar hingga ke Halim dan sebaliknya dengan aman dan lancar," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 12 September 2023.

KCIC juga telah berkoordinasi dengan WIKA sebagai kontraktor dan Pemadam Kebakaran Jakarta Timur untuk melakukan penanganan dan situasi dapat dikendalikan dengan baik.