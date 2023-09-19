Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Tipis Tunggu Keputusan The Fed

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:17 WIB
Wall Street Menguat Tipis Tunggu Keputusan The Fed
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street ditutup menguat tipis pada akhir perdagangan Senin (18/9/2023) waktu setempat.

Hal itu karena pelaku pasar menantikan keputusan Federal Reserve AS untuk mempertahankan suku bunga utama tidak berubah pada hari Rabu.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 6,06 poin, atau 0,02%, menjadi 34.624,3, S&P 500 (SPX) bertambah 3,21 poin, atau 0,07%, menjadi 4.453,53 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 1,90 poin, atau 0,01% menjadi 13.710,24.

Ketiga indeks saham utama AS mengakhiri sesi sideways dengan kenaikan nominal, karena investor, dengan sedikit katalis, menunjukkan sedikit keyakinan menjelang pertemuan kebijakan moneter dua hari The Fed.

Bank sentral telah berjanji untuk tetap tangkas sehubungan dengan data ekonomi, yang telah menunjukkan tanda-tanda bahwa inflasi inti masih terus menurun menuju target tahunan The Fed sebesar 2%.

Dengan latar belakang ini, meningkatnya kekhawatiran bahwa kebuntuan di Capitol Hill dapat mengakibatkan potensi penutupan pemerintahan membuat para pelaku pasar merasa gelisah.

Menteri Keuangan Janet Yellen pada hari Senin mengatakan bahwa meskipun dia tidak melihat adanya risiko terhadap pusat perekonomian.

Acara utama minggu ini adalah pertemuan kebijakan The Fed, yang diperkirakan akan berakhir dengan jeda kenaikan suku bunga, sehingga suku bunga target dana Fed tidak berubah untuk kedua kalinya sejak Maret 2022, ketika bank sentral melancarkan serangan pembukaannya dalam upayanya melawan inflasi.

Pasar keuangan saat ini memiliki kepastian 99% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga utama pada 5,25%-5,00% pada hari Rabu. Selain itu, pergerakannya kurang pasti, dengan kemungkinan 69% bahwa FOMC akan bertahan pada bulan November, menurut alat FedWatch CME.

Di sisi lain, kemungkinan pelemahan ekonomi dapat bermutasi menjadi resesi masih menjadi kekhawatiran utama.

Saham-saham energi (.SPNY), yang didukung oleh kenaikan harga minyak mentah, memperoleh keuntungan terbesar dari 11 sektor utama S&P 500, sementara saham-saham konsumen (.SPLRCD) mengalami persentase penurunan terbesar, dengan Tesla Inc (TSLA.O) mengalami penurunan terberat.

