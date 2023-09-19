Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini, Ada ITMG hingga UNVR

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |08:14 WIB
Rekomendasi Saham Pilihan Hari Ini, Ada ITMG hingga UNVR
Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan menguji kembali support fraktal 6.900.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan bahwa penembusan di bawah level tersebut akan membuka jalan untuk melanjutkan struktur wave b menuju 6.846 menurut analisis Fibonacci retracement.

 BACA JUGA:

Adapun, level support IHSG berada di 6.900, 6.869 dan 6.846. Sementara level resistennya di 6.995, 7.020 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan speculative buy pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di rentang harga Rp26.700-Rp27.350, dengan target harga terdekat di Rp30.000.

“ITMG cenderung akan menguji kembali support Rp27.875, di mana penembusan di bawahnya akan membuka jalan untuk melemah menuju support Fibonacci berikutnya di level Rp26.775,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (19/9/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) di rentang harga Rp1.740-Rp1.770, dengan target harga terdekat di Rp1.925. KLBF diperkirakan dapat melanjutkan tren naik sebelumnya sebagai fase awal wave B apabila harga masih di atas Rp1.735.

Halaman:
1 2
