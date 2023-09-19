Pedagang Tanah Abang Sudah Jualan Online tapi Tetap Buntung, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki membeberkan alasan penurunan omzet pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Teten menduga biang keroknya adalah produk impor yang dijual dengan harga sangat murah.

"Saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali," kata Teten usai melakukan sidak di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Teten menyebut rata-rata penurunan omzet para pedagang mencapai 50%. Padahal menurutnya para pedagang sudah berusaha untuk menjual produknya secara online, namun masih tetap kalah saing.

"Tadi kita diskusi apakah mereka karena tidak bertransformasi dari jualan di pasar ke online. Ternyata mereka juga sudah melakukan transformasi. Mereka sudah jualan di online tapi mereka tidak bisa bersaing" tuturnya.