HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Ojol Suka Ngetem di Stasiun

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:01 WIB
Alasan Ojol Suka <i>Ngetem</i> di Stasiun
Alasan ojol suka ngetem di stasiun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Alasan ojol suka ngetem di stasiun. Ojek Online atau yang sering di sebut Ojol ternyata telah jadi kebutuhan yang melekat bagi warga Indonesia khususnya Ibu Kota.

Kemudahan yang ditawarkannya tak dapat dipungkiri. Berbekal berbagai promo ‘bakar duit’ aplikator, pengguna bisa sampai ke tempat tujuan dengan harga lebih murah dari moda transportasi lain.

Kehadiran ojol menjadi salah satu solusi alternatif, karena kemudahannya serta perbandingan tarif yang lumayan signifikan dibanding dengan ojek pangkalan. Pasalnya Ojek online (ojol) sering sekali ngetem di tempat keramaian, yang akan menjadi jadi sorotan warga.

Tempat keramaian yang sering dijadikan lokasi mangkal ojol, salah satunya adalah stasiun kereta api. Akhir - akhir ini banyak sekali stasiun kereta api yang menjadi pusat ojol untuk mengetem seperti Stasiun Tanah Abang, Manggarai, Palmerah dan Stasiun Juanda.

Lalu apa alasan sebenarnya ojol suka ngetem di stasiun?. Sebanarnya tidak ada alasan yang seriusan mengenai ojol yang mengetem di stasiun. Hanya saja banyak dari mereka yang tidak tahu harus mangkal dimana, karena pasalnya mereka tidak memiliki pangkalan khusus seperti ojek pangkalan. Maka dari itu sebagian dari Ojek Online akan mencari tempat mangkal yang biasanya banyak di kunjungi oleh orang - orang, salah satunya ya Stasiun kereta.

Stasiun kereta api menjadi salah satu tempat keramaian yang biasa dikunjungi orang - orang. Biasanya stasiun akan banyak di datengin oleh orang di jam - jam kursial seperti jam berangkat kantor, dan jam pulang ngantor. Penghuni Daerah Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) ternyata bukan sepebuhnya penduduk asli. Mereka biasanya pendatang dari kota atau daerah lain yang bekerja atau bersekolah dengan merantau ke Ibu Kota.

