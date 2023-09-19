6 Cara Mengembalikan Akun Grab yang Sudah Dibekukan

JAKARTA- Berikut cara mengembalikan akun Grab memiliki proses yang cukup rumit. Tetapi dengan mengikuti langkah-langkah tepat memungkinkan mitra Grab mendapatkan kembali akun mereka.

Ingatlah untuk selalu mematuhi ketentuan dan kebijakan penggunaan Grab agar menghindari masalah serupa di masa depan.

Berikut adalah cara mengembalikan akun Grab yang sudah dibekukan:

1. Hubungi Grab Help Center

Salah satu cara pertama yang bisa dicoba adalah dengan mengunjungi Halaman Grab Help Center. Mitra dapat mengaksesnya melalui situs web resmi Grab. Driver harus mengisi formulir yang disediakan Grab.

Cara mengembalikan akun melalui Grab Help Center adalah sebagai berikut:

Klik tombol “Pusat Bantuan”

Mengisi formulir yang disediakan

Pihak Grab akan mengevaluasi akun yang dibekukan

Driver akan mendapatkan email dari pihak Grab

Tunggu konfirmasi dari pihak Grab