HOME FINANCE HOT ISSUE

Belajar dari LRT Jabodebek, Inka Pastikan KRL Baru Lebih Berkualitas

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:14 WIB
Belajar dari LRT Jabodebek, Inka Pastikan KRL Baru Lebih Berkualitas
Inka pastikan KRL baru aman. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka memastikan bahwa pesanan kereta rel listrik (KRL) buatannya tidak akan mengalami kendala.

Untuk diketahui PT Inka belakangan ini mendapatkan sorotan dari publik lantaran produk buatannya yakni LRT Jabodebek banyak mengalami gangguan setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 BACA JUGA:

Adapun pihak Inka telah mendapati pesanan sebanyak 24 rangkaian baru dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) senilai Rp5,7 triliun.

Direktur Utama Inka Eko Purwanto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya akan berfokus terhadap kualitas produk yang akan buatnya.

"Insya Allah enggak (ada kendala). Sekarang kita juga (jaga) masalah kualitas, masalah ini kita benar-benar fokus dan insya Allah terus kita lakukan improvement," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 September 2023.

 BACA JUGA:

Eko juga mengatakan bahwa 16 trainset tersebut saat ini sedang dikerjakan dan akan tetap sesuai dengan timeline yang telah disepakati kedua pihak antara Inka dan KCI.

"Yang kemarin 16 trainset masih sedang kita siapkan. Masih tetap delivery-nya sesuai yang kita rencanakan. Semuanya masih on scadule," katanya.

