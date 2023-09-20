Harga Beras Kian Mahal di Pasar, Kapan Turunnya?

JAKARTA - Harga beras di pasaran mengalami kenaikan 20% lebih.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sudaryono mengatakan kenaikan harga besar itu sebesar 20%-25%.

"Contohnya pada beras medium saat dilakukan pengecekan, normalnya berada di harga Rp9.000, kini menyentuh Rp12.000," katanya saat diwawancarai Okezone, Selasa, 19 September 2023.

Dia menyebut kalau Tim Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia telah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, bahwa pemerintah telah mengimpor sekitar 2 juta ton dan akan didistribusikan oleh Bulog.

Kemudian Ketua Umum Serikat Petani Henry Saragih pun menyebut mengenai keadaan stok beras sekarang ini harusnya pemerintah menghidupkan kembali rice milling.

Hal itu agar lebih difokuskan kepada proses penggilingan padi rakyat dan mendorong pasar beras ini agar tidak dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar.