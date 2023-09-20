Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Kian Mahal di Pasar, Kapan Turunnya?

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:36 WIB
Harga Beras Kian Mahal di Pasar, Kapan Turunnya?
Harga beras kian mahal di pasaran. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras di pasaran mengalami kenaikan 20% lebih.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sudaryono mengatakan kenaikan harga besar itu sebesar 20%-25%.

 BACA JUGA:

"Contohnya pada beras medium saat dilakukan pengecekan, normalnya berada di harga Rp9.000, kini menyentuh Rp12.000," katanya saat diwawancarai Okezone, Selasa, 19 September 2023.

Dia menyebut kalau Tim Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia telah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, bahwa pemerintah telah mengimpor sekitar 2 juta ton dan akan didistribusikan oleh Bulog.

 BACA JUGA:

Kemudian Ketua Umum Serikat Petani Henry Saragih pun menyebut mengenai keadaan stok beras sekarang ini harusnya pemerintah menghidupkan kembali rice milling.

Hal itu agar lebih difokuskan kepada proses penggilingan padi rakyat dan mendorong pasar beras ini agar tidak dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192558/stok_beras_stabil-d5LK_large.jpg
Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192536/mentan_amran-I0Wb_large.jpg
Amran Targetkan Penyerapan Beras Tembus 2,5 Juta Ton di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192273/harga_beras-qcEF_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Harga Beras di Wilayah Indonesia Timur Masih Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement