Harga Beras Mahal, Kepala Bappenas: Dunia Hadapi Triple Planetary Crisis

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |14:21 WIB
Harga Beras Mahal, Kepala Bappenas: Dunia Hadapi <i>Triple Planetary Crisis</i>
Harga beras makin mahal (Foto: Okezone)
JAKARTAHarga beras di Indonesia semakin mahal karena dampak cuaca ekstrem. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan seluruh dunia sedang menghadapi triple planetary crisis yang pangkalnya ada pada perubahan iklim.

Menurutnya, krisis tersebut akan berpengaruh terhadap produksi beras, karena terjadi perubahan siklus tanam padi.

"Hitungan ini sudah kami lakukan oleh Bappenas sehingga kita mengatakan bahaya tahun ini, tahun ini, tahun ini, akan terjadi pergeseran dan seterusnya kita sudah lakukan itu," kata Suharso saat ditemui di Menara Bappenas, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Suharso menjelaskan, berdasarkan hitungan tersebut, akan terjadi perubahan siklus tanam, jika siklus tanamnya berubah maka akan terjadi pergeseran pada siklus panen.

"Sementara Kita menyediakan pangan kita itu senantiasa mengikuti siklus itu. Ketika siklusnya bergeser, maka kita harus mengantisipasinya, maka ketika kejadian seperti ini, ini kan akibat siklusnya itu bergeser padahal kebutuhan kan tetap," tuturnya.

Halaman:
1 2
