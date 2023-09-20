Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkominfo Minta OJK Segera Tutup 1.931 Rekening Terkait Judi Online

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |14:25 WIB
Menkominfo Minta OJK Segera Tutup 1.931 Rekening Terkait Judi <i>Online</i>
Menkominfo Minta OJK Segera Blokir Rekening Judi Online. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memblokir rekening bank terkait judi online. Pemblokiran rekening bank dapat mempersempit ruang gerak pelaku judi online.

“Kementerian Kominfo melakukan berbagai upaya penanganan konten melalui mekanisme patroli siber dan pengumpulan laporan masyarakat," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023).

Salah satu output dari penanganan tersebut yakni ditemukannya rekening-rekening perbankan yang digunakan dalam aktivitas judi online. Saat ini Kominfo setidaknya telah mendapati 1.931 rekening yang digunakan untuk aktivitas judi online.

Budi mengaku, sudah melayangkan surat kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, pada 18 September 2023. Surat itu berisi permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online.

“Kami memohon kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, yang memiliki kewenangan dalam pengawasan jasa keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk memerintahkan Penyelenggara Jasa Keuangan agar memblokir rekening-rekening perbankan yang digunakan dalam aktivitas judi online,” sambungnya.

