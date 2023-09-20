Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sulit Bersaing dengan Produk Impor, Menkop Diminta Masifkan Pendampingan UMKM

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |14:31 WIB
Sulit Bersaing dengan Produk Impor, Menkop Diminta Masifkan Pendampingan UMKM
Perindo bahas soal maraknya barang impor ke Indonesia (Foto: MPI)
JAKARTA - Pemerintah perlu lebih masif lagi dalam melakukan pendampingan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif DPP Pemuda Persatuan Indonesia (Perindo), Iqnal Shalat Sukma Wibowo. Menurutnya keluhan dari para pedagang UMKM yang saat ini banyak mengeluhkan pasar mereka semakin sepi karena pengaruh dari produk-produk impor yang dipasarkan melalui media sosial seperti TikTok.

"Jadi saat ini karena sudah menggunakan teknologi seharusnya pemerintah nih lebih up to date. Sebelum terjadinya gonjang-ganjing TikTok Shop itu ada dulu seperti Lazada sudah duluan dia dari tahun 2019 kalau boleh cek di internet perkembangannya," ujar Iqnal di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat Rabu (20/9/2023).

Ia menyebut ada berbagai konsep selain e-commerce (Tokopedia, Shoppe, Lazada, Aladdin) yakni sosial commerce (Facebook, Instagram, Twitter) dan live commerce (TikTok).

Iqnal menyebutkan seharusnya pemerintah seperti Menteri Koperasi dan UMKM dan Menteri Perdagangan itu membantu UMKM dalam edukasi dan pelatihan yang masif dan berkelanjutan.

