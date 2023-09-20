Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Harga iPhone 15 Berbeda di Berbagai Negara?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:01 WIB
Kenapa Harga iPhone 15 Berbeda di Berbagai Negara?
Harga iphone 15 di setiap negara berbeda (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Kenapa harga iPhone 15 berbeda di berbagai negara?

Belum lama ini, Apple merilis seri iPhone 15 di acara Apple Wanderlust pada 12 September 2023 lalu. Adapun, iPhone 15 ini mencakup empat model, yakni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max.

Setiap seri akan dipasarkan di berbagai negara dengan harga yang berbeda, menyesuaikan ketentuan dan harga pasar. Seri ini dipasarkan di Indonesia secara resmi pada akhir tahun 2023.

Lantas, kenapa harga iPhone 15 berbeda di berbagai negara?

Alasan utama dari perbedaan harga penjualan iPhone di setiap negara, yakni karena pajak. Kebijakan pajak di setiap negara tentu berbeda. Tak hanya itu, perbandingan antara penawaran dan permintaan juga berperan dalam penentuan harga iPhone 15.

Sementara itu, iPhone 15 akan dipasarkan mulai 22 September di India, Amerika Serikat (AS), Dubai, Jepang, Dubai, Vietnam dan Jepang.

Harga iPhone 15 di berbagai negara berbeda. Harga termurah bisa ditemukan di Amerika Serikat (AS) dengan kisaran mulai dari yang Rp12,2 juta untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus seharga Rp13,8 jutaan. Begitu pula di China yakni Rp12,8 jutaan untuk iPhone 15 dan Rp15 jutaan untuk iPhone 15 Plus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/10/320/1753663/parah-gara-gara-ini-indonesia-rugi-rp1-triliun-dari-handphone-ilegal-PjHHgvwO5w.jpg
Parah! Gara-Gara Ini Indonesia Rugi Rp1 Triliun dari Handphone Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/10/320/1753664/sembuhkan-indonesia-dari-kerugian-handphone-ilegal-blocking-signal-harus-diterapkan-6R76mDZUHW.jpg
Sembuhkan Indonesia dari Kerugian Handphone Ilegal, Blocking Signal Harus Diterapkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/10/320/1753458/perang-melawan-ponsel-ilegal-kemenperin-gandeng-qualcomm-hcL2qZUBKH.jpg
Perang Melawan Ponsel Ilegal, Kemenperin Gandeng Qualcomm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/09/320/1662894/business-hits-cara-kemenperin-berantas-peredaran-ponsel-ilegal-ORmosssqi6.jpg
BUSINESS HITS: Cara Kemenperin Berantas Peredaran Ponsel Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/09/320/1662748/kemenperin-hambat-impor-dan-berantas-peredaran-ponsel-ilegal-EEwFZcQqQ3.jpg
Kemenperin Hambat Impor dan Berantas Peredaran Ponsel Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/01/22/320/1095534/tak-punya-pabrik-perakitan-izin-importir-ponsel-akan-dicabut-6rK6ZtXIIp.jpg
Tak Punya Pabrik Perakitan, Izin Importir Ponsel akan Dicabut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement