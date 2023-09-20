Kenapa Harga iPhone 15 Berbeda di Berbagai Negara?

Harga iphone 15 di setiap negara berbeda (Foto: Reuters)

JAKARTA – Kenapa harga iPhone 15 berbeda di berbagai negara?

Belum lama ini, Apple merilis seri iPhone 15 di acara Apple Wanderlust pada 12 September 2023 lalu. Adapun, iPhone 15 ini mencakup empat model, yakni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max.

Setiap seri akan dipasarkan di berbagai negara dengan harga yang berbeda, menyesuaikan ketentuan dan harga pasar. Seri ini dipasarkan di Indonesia secara resmi pada akhir tahun 2023.

Lantas, kenapa harga iPhone 15 berbeda di berbagai negara?

Alasan utama dari perbedaan harga penjualan iPhone di setiap negara, yakni karena pajak. Kebijakan pajak di setiap negara tentu berbeda. Tak hanya itu, perbandingan antara penawaran dan permintaan juga berperan dalam penentuan harga iPhone 15.

Sementara itu, iPhone 15 akan dipasarkan mulai 22 September di India, Amerika Serikat (AS), Dubai, Jepang, Dubai, Vietnam dan Jepang.

Harga iPhone 15 di berbagai negara berbeda. Harga termurah bisa ditemukan di Amerika Serikat (AS) dengan kisaran mulai dari yang Rp12,2 juta untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus seharga Rp13,8 jutaan. Begitu pula di China yakni Rp12,8 jutaan untuk iPhone 15 dan Rp15 jutaan untuk iPhone 15 Plus.