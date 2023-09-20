Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Passing Grade PPPK Tenaga Teknis 2023

Rina Anggraeni, Jurnalis - Rabu, 20 September 2023 | 14:38 WIB
<i>Passing Grade</i> PPPK Tenaga Teknis 2023
Ilustrasi passing grade PPPK tenaka teknis 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA- Passing grade PPPK Tenaga Teknis 2023 menarik untuk diulas. Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 dimulai Rabu, 20 September 2023.

CASN 2023 ini juga dibuka bagi peminat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi guru dan non-guru.

Untuk itu ada kriteria pelamar khusus PPPK guru a.l. eks tenaga honorer kategori II, guru non-ASN di sekolah negeri, peserta yang pernah lulus PPPK JF guru periode 2021, lulusan PPG, serta guru yang terdaftar di Dapodikk Kemendikbudristek.

Berikut passing grade PPPK Tenaga Teknis 2023:

1. Bobot Nilai Soal Seleksi Kompetensi Teknis

- Jawab benar: 5

- Salah/Tidak jawab: 0

Halaman:
1 2 3
