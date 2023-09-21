Advertisement
HOME FINANCE

Berangkatkan 2000 Peserta Magang ke Jepang, Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Kompetensi SDM

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:07 WIB
Berangkatkan 2000 Peserta Magang ke Jepang, Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Kompetensi SDM
Menko Airlangga saat melepas para peserta magang ke Jepang. (Foto: dok istimewa)




JAKARTA - Berbekal keunggulan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, Indonesia terus mendorong pemanfaatan bonus demografi secara optimal melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Tercatat menurut data BPS, pada Februari 2023 sebanyak 211,59 juta penduduk berada pada usia kerja dan 146,62 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Di samping itu, Indonesia juga mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023, yang semula 5,83 persen menjadi 5,45 persen.

Sebagai salah satu upaya strategis dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, Pemerintah menjalin berbagai kerja sama bilateral dalam menyediakan fasilitas pemagangan.

Diharapkan melalui kegiatan pemagangan yang baik dapat menciptakan lulusan dengan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri, serta mampu bersaing di tingkat global.

“Pemagangan menjadi andalan bagi Indonesia untuk peningkatan kompetensi, karena pemuda-pemudi yang magang akan belajar di industri masing-masing, tentunya dengan standar dunia, apalagi Jepang yang produknya kebanyakan di ekspor ke mancanegara dan mempunyai standar tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (21/09).

