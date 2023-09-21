Cek Perbandingan Gaji Pratama Arhan di Tokyo Verdy vs PSIS Semarang

JAKARTA - Segini perbandingan Gaji Pratama Arhan di Tokyo Verdy dengan sebelumnya di PSIS Semarang.

Menurut sumber, perbandingan jumlah nilai yang ia dapatkan dari kedua club tersebut masih cukup jauh.

Nama Pratama rhan ini sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola di tanah air.

Arhan sendiri merupakan salah satu pemain inti di Timnas Garuda yang sering menoreh prestasi untuk Indonesia.

Dengan ciri khas lemparan jauh yang membahayakan pertahanan lawan itu membuat dirinya sering kali disegani oleh lawannya.

Pria asal Kabupaten Blora itu bergabung dengan Klub asal negeri sakura Tokyo Verdy. Sebelum bergabung disitu, Pratama Arhan memperkuat klub asal Semarang yakni PSIS Semarang.