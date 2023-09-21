Advertisement
HOT ISSUE

Sediakan e-Materai untuk Daftar CPNS 2023, Berikut Cara Belinya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |07:09 WIB
Sediakan e-Materai untuk Daftar CPNS 2023, Berikut Cara Belinya
CPNS 2023 Dibuka Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdapat informasi terbaru untuk pendaftaran. Peserta CPNS dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) perlu melakukan registrasi dan isi ulang akun e-materai untuk melengkapi syarat berkas dalam mendaftar Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui pendaftaran CPNS resmi dibuka pada hari ini. Pelamar perlu mempersiapkan seluruh dokumen serta memenuhi syarat pendaftaran terbaru.

Mengutip dari Instagram @bkngoidofficial, Rabu, (20/9/2023), berikut langkah-langkah registrasi dan isi ulang akun e-materai bagi CASN.

- CASN dapat masuk ke akun SSCASN pada bagian unggah dokumen

- Klik akun e-meterai pribadi

- Lakukan registrasi dan klik link aktivasi yang dikirimkan melalui e-mail

- Pilih pembelian.

Sebagai informasi, laman materai-elektronik.com telah terhubung dengan SSCASN. Sehingga pelamar cukup login melalui laman CASN pribadi menggunakan email yang telah terdaftar.

