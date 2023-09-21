Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut Tawarkan Investor UEA Investasi EBT Rp1.200 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:58 WIB
Menko Luhut Tawarkan Investor UEA Investasi EBT Rp1.200 Triliun
Menko Luhut Binsar Pandjaitan bahas investasi UEA di Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada banyak sektor potensial yang bisa digarap oleh investor dari Uni Emirates Arab (UEA) di sektor energi baru terbarukan (EBT).

Luhut mengatakan Indonesia setidaknya punya petensi untuk pengembangan renewable energy sebesar 60 GW (Giga Watt) dengan nilai investasi sekitar USD80 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun.

 BACA JUGA:

"Jadi sangat luas (potensi investasi) yaitu renewable energy ada 60 GW potensial clean energy kira-kira hampir USd80 miliar," ujar Luhut usai acara UEA - Indonesia Economic Business Forum 2023 di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga menjelaskan bahwa Indonesia telah resmi menjalin kerja sama dengan Arab Saudi di bidang Pertanahan.

Adapun bentuk kerja sama yang dijalin soal perawatan mesin-mesin pesawat terbang yang dimiliki Indonesia.

 BACA JUGA:

"Jadi kalian semua, para investor di sini, bisa melihat potensi-potensi investasi di Indonesia ini," sambungnya.

Nantinya Luhut akan membentuk semacam tim satuan tugas yang bakal spesifik menangani potensi-potensi kerjasama dari Arab Saudi.

Sehingga pemerintah bisa lebih fokus untuk menangani investasi dari Arab Saudi.

Telusuri berita finance lainnya
