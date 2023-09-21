Asal Usul Whoosh Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ada Campur Tangan Jokowi

JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini mempunyai nama yakni 'Whoosh'.

Adapun nama Whoosh merupakan kepanjangan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal.

Lantas siapa pencetus nama Whoosh tersebut?

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menceritakan bahwa nama tersebut lahir dari adanya obrolan santai dengan sejumlah menteri dan juga Presiden dan juga setelah melakukan uji coba.

"Jadi di lapangan banyak yang kayak kita ngomong, siapa kita? Jaya. Kalau di sana, ungkapan kegembiraan itu ngomong Whoosh, Whoosh, Whoosh. Setelah 380 km/jam itu wah," kata Menhub di Jakarta, Kamis (21/9/2023).