INSPIRASI BISNIS

Siapa 2 Konglomerat yang Kasih Amplop Rp1 Miliar ke Pernikahan Anak Hotman Paris? Ini Dia Orangnya

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:02 WIB
Siapa 2 Konglomerat yang Kasih Amplop Rp1 Miliar ke Pernikahan Anak Hotman Paris? Ini Dia Orangnya
Konglomerat yang kasih amplop Rp1 miliar di nikahan anaknya Hotman Paris. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Siapakah dua konglomerat yang kasih amplop sebesar Rp1 miliar ke pernikahan anak Hotman Paris? Sosoknya akan diulas lengkap dalam artikel ini.

Putra bungsu Hotman Paris Hutapea, Fritz Hutapea, baru saja resmi menikah dengan Chen Giovani di Balai Samudera, Jakarta, pada Sabtu, 16 September 2023.

Resepsi keduanya digelar meriah dan dihadiri oleh sejumlah konglomerat.

Lalu, pengacara kondang itu blak-blakan bahwa terdapat beberapa amplop dari sebagian konglomerat yang isinya fantastis.

Lebih lanjut, bahkan Hotman mengungkapkan bahwa ada dua konglomerat asal Indonesia yang memberikan amplop berisi uang Rp1 miliar.

Maka, keluarganya pun dalam semalam menerima sekitar Rp2 miliar, belum juga termasuk dari tamu undangan lainnya.

