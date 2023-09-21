Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa Webcam SSCASN CPNS Error? Ini Cara Mengatasinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:30 WIB
Kenapa Webcam SSCASN CPNS Error? Ini Cara Mengatasinya
Kenapa webcam SSCASN CPNS eror (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengupas kenapa webcam SSCASN CPNS error yang sempat menjadi trending pada media sosial. Hal ini berawal saat para pelamar CPNS tengah mendaftar terjadi eror saat Webcam SSCASN.

Pasalnya dalam pendaftaran terdapat beberapa tahapan mengisi biodata sesuai kartu identitas dan melakukan swafoto dengan menggunakan webcam.

Sayangnya, saat tahapan itu terjadi eror. Biasanya, webcam yang error akan memunculkan notifikasi bertuliskan “webcam js error: webcam is not loaded yet “.

Lantas kenapa webcam SSCASN CPNS eror? Salah satunya adalah kesalahan teknis. Seperti contoh webcam pernah dihubungkan dengan kamera eksternal sehingga membuat webcam tidak terbaca oleh portal.

Selain itu bisa jadi karena webcam perangkat belum diberikan akses untuk melakukan pengambilan gambar melalui portal tersebut.

Halaman:
1 2
