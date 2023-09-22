Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya melemah 0,3% ke 6.991 disertai dengan munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas menyatakan, pergerakan IHSG pun masih berada di atas MA20 dan masih tertahan oleh FR 61.8.

"Saat ini, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave v, sehingga pergerakannya masih berpeluang menguat untuk menguji rentang area 7.055-7.090," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (22/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,900, 6,823 dan resistance 7.053, 7.080.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.