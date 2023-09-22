Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Medsos AdaKami Diserang Netizen: Debt Collector Ganas-Ganas

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:18 WIB
Medsos AdaKami Diserang Netizen: Debt Collector Ganas-Ganas
Medsos adakami diserang netizen (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Media Sosial pinjol AdaKami diserang netizen dengan komentar pedas. Komentar-komentar yang diungkapkan nasabah gagal bayar ini isinya kurang lebih mengiyakan bahwa Debt Collection (DC) dari platform penyedia layanan pinjaman tersebut cara menagih tunggakan terhadap nasabahnya memang kurang beradab dan tidak manusiawi.

Komentar para nasabah ini bermula ketika AdaKami memberikan pernyataan terkait posisi dan pertanggungjawabannya dalam mengatasi kasus meninggalnya seorang nasabah yang bunuh diri akibat terlilit hutang dari aplikasi mereka.

Sampai saat ini buntut penyelesaian masalah korban meninggal bunuh diri belum terlihat. Korban yang bunuh diri diduga tak kuasa terus diteror untuk melunasi tunggakan cicilan pinjaman online (pinjol)-nya, yang merentet hingga ia ditinggal pasangan dan anaknya dari rumah.

Berdasarkan informasi yang beredar ke publik dari unggahan akun X (Twitter) @rakyatvspinjol, diketahui bahwa korban adalah seorang pria berinisial K. Sudah berkeluarga dan memiliki anak berusia 3 tahun, serta meninggal bunuh diri pada Mei 2023 yang lalu.

Dari kejadian di atas, unggahan AdaKami di Instagram menjadi dibanjiri komentar-komentar nasabah pinjol yang mengonfirmasi bahwa teror yang terjadi akibat gagal bayar benar adanya.

“Ane pernah telat bayar di adakami baru telat 1 hari. Ane di teror abs absan pantas aja di dc yg ane tanya dari mana dia bilang nya bukan dari yg begituan oh ternyata pakai pihak ke 2/3,” ungkap akun Instagram @ryanramadhan2.

Halaman:
1 2
