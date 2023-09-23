Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Formasi CPNS 2023 Lulusan SMA dengan Gaji Kisaran Rp7 Juta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |10:53 WIB
6 Formasi CPNS 2023 Lulusan SMA dengan Gaji Kisaran Rp7 Juta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA-  Berikut ini formasi CPNS 2023 lulusan SMA dengan gaji kisaran Rp7 juta menarik untuk diulas. Dalam hal ini setiap instansi baik lembaga Pemerintah memiliki syarat kelulusan untuk menjadi pegawainya.

Salah satunya, telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada pada syarat tes CPNS 2023. Adapun tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 ini sudah dibuka pendaftarannya dari 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Berikut ini formasi CPNS 2023 lulusan SMA dengan gaji kisaran Rp7 juta dilansir dari berbagai sumber?

1. Badan SAR Nasional

Instansi yang membuka formasi CPNS bagi lulusan SMA sederajat salah satunya adalah Badan SAR Nasional (BASARNAS).

Bagi mereka yang diterima di seleksi CPNS 2023 di BASARNAS akan ditempatkan di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Untuk gaji pokok Rp3.337.000 hingga Rp3.820.000. Namun itu belum mengenai tunjangan kinerja yang didapatkan. Sehingga bisa mendapatkan gaji mencapai Rp7 juta lebih.

