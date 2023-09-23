Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Peserta CPNS 2023 Gagal Lolos Seleksi Administrasi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:08 WIB
Penyebab Peserta CPNS 2023 Gagal Lolos Seleksi Administrasi
Penyebab peserta CPNS 2023 gagal lolos seleksi administrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyebab peserta CPNS 2023 gagal lolos seleksi administrasi menarik untuk diulas. Sebagai informasi, Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran (TA) 2023 pada 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023. Untuk itu para pelamar perlu memperhatikan informasi agar lolos seleksi administrasi.

Berikut ini penyebab peserta CPNS 2023 gagal lolos seleksi administrasi:

1. Salah Memasukkan Data

Dalam tahapan administrasi, calon peserta harus mengisi data pribadi yang benar sesuai dengan data. Jika, salah data atau ada typo saat menuliskan data pribadi otomatis, Anda gagal lolos saat administrasi.

2. Tidak Mengisi Dokumen dengan Benar

Salah memasukan dokumen akan berakibat fatal bagi peserta. Contoh kesalahan dokumen pendaftaran seleksi CASN antara lain berupa surat lamaran dan pernyataan tidak sesuai format, penggunaan satu materai untuk dua atau lebih dokumen, maupun tidak menggunakan dokumen yang asli. Selain itu, menurutnya, banyak peserta tidak mengunggah ijazah yang sesuai dengan syarat jurusan pada lowongan pekerjaan dari suatu instansi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/320/3120758/cpns-zH9E_large.jpg
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Ini Alasan Menpan RB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058265/cara-beli-e-meterai-untuk-pendaftaran-cpns-2024-Vl5KWl8CiO.jpg
Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957183/update-cpns-2023-pengumuman-hasil-sanggah-hingga-20-januari-qTLCd1jspc.jpg
Update CPNS 2023, Pengumuman Hasil Sanggah hingga 20 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952376/kemenag-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2023-59-peserta-lulus-dari-68-formasi-SytuzZPcjF.jpg
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/320/2950046/pemerintah-buka-rekrutmen-casn-2024-dengan-2-3-juta-formasi-ada-seleksi-cpns-dan-pppk-qTIM6Z5hp9.jpg
Pemerintah Buka Rekrutmen CASN 2024 dengan 2,3 Juta Formasi, Ada Seleksi CPNS dan PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2949125/siap-siap-seleksi-cpns-2024-utamakan-formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-AagbY861RH.jpg
Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement