Penyebab Peserta CPNS 2023 Gagal Lolos Seleksi Administrasi

JAKARTA - Penyebab peserta CPNS 2023 gagal lolos seleksi administrasi menarik untuk diulas. Sebagai informasi, Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran (TA) 2023 pada 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023. Untuk itu para pelamar perlu memperhatikan informasi agar lolos seleksi administrasi.

Berikut ini penyebab peserta CPNS 2023 gagal lolos seleksi administrasi:

1. Salah Memasukkan Data

Dalam tahapan administrasi, calon peserta harus mengisi data pribadi yang benar sesuai dengan data. Jika, salah data atau ada typo saat menuliskan data pribadi otomatis, Anda gagal lolos saat administrasi.

2. Tidak Mengisi Dokumen dengan Benar

Salah memasukan dokumen akan berakibat fatal bagi peserta. Contoh kesalahan dokumen pendaftaran seleksi CASN antara lain berupa surat lamaran dan pernyataan tidak sesuai format, penggunaan satu materai untuk dua atau lebih dokumen, maupun tidak menggunakan dokumen yang asli. Selain itu, menurutnya, banyak peserta tidak mengunggah ijazah yang sesuai dengan syarat jurusan pada lowongan pekerjaan dari suatu instansi.