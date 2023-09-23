Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Penyebab Ojol Grab, Gojek, Maxim dan inDrive Sepi Penumpang, Begini Cara Mengatasinya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |22:40 WIB
Penyebab Ojol Grab, Gojek, Maxim dan inDrive Sepi Penumpang, Begini Cara Mengatasinya
Ilustrasi penyebab ojek online sepi penumpang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Penyebab ojol Grab, Gojek, Maxim dan Indrive sepi penumpang sangat menarik untuk diulas. Layanan transportasi online kian hari kian digemari oleh masyarakat perkotaan maupun daerah.

Namun pertumbuhan pengguna ojek online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan Indrive rupanya tidak serta merta membuat akun driver gacor. Pasalnya, beberapa dari mereka kerap merasakan sepi penumpang atau gagu.

Penyebab ojol Grab, Gojek, Maxim, dan Indrive sepi penumpang pun kini kerap dipertanyakan para driver. Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (23/9/2023) ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa akun driver menjadi sepi penumpang, yakni:

  • Sering pilih-pilih orderan
  • Sering cancel orderan
  • Masih menggunakan ponsel Android dengan spesifikasi di bawah ketentuan, seperti RAM dibawah 2 GB
  • Sinyal yang tidak bagus
  • Algoritma aplikasi yang terus berubah
  • Salah memilih tempat mangkal
  • Akun tengah disuspend

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167793//pemilik_grab-Hoev_large.jpg
Siapa Pemilik dan Pendiri Grab? Ternyata Ini Sosoknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/320/3166727//ojek_online-IdHT_large.jpg
Ada Rencana Pembatasan Jam Malam, Grab Siap Patuhi dan Beritahu Teman-Teman Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3157034//demo_ojol-whjd_large.jpg
Ojol Minta Potongan Aplikasi 10%, Ini Penjelasan Grab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/11/3155204//grab-yot1_large.JPG
Lewat Audit Pengguna, Harga Grab di Kampanye Awet Murah Tiap Hari Terbukti 98 Persen Konsisten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/278/3147200//grab-yvBQ_large.jpg
Grab Bantah Isu Merger dengan GoTo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/320/3145748//bp_danantara-Jdln_large.jpg
Danantara Dikabarkan Beli Saham GoTo di Tengah Isu Merger dengan Grab, Apa Untungnya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement