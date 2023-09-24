4 Langkah yang Harus Dilakukan Ketika DC Pinjol Datang

JAKARTA - Langkah yang harus didlakukan saat Debt Collector atau penagih utang pinjaman datang. DC biaasanya akan menagih utang pinjaman dengan mendatangin suatu rumah atau bahkan hingga kantor nasabah, yang telah menunggak pembayaran lewat dari hari, tanggal, dan bulan yang telah di tentukan.

Saat ini banyak sekali laporan dari masyarakat tentang kedatangan DC yang tidak seharusnya. Bahkan mereka sering kali menteror beberapa nasabah diluar dari perjanjian yang telah di sepakati. Bukan hanya itu ternyata pengakuan dari masyarakat banyak DC yang melanggar hukum diluar dari kewajaran.

Dilansir dari sumber infomasi Okezone, ada pemberitaan mengenai nasabah pinjol yang dempat bunuh diri akibat terlilit utang dan mendapat ancaman yang tidak wajiar dari debt collector (DC). Menyusul pemberitaan tersebut, banyak pihak muncul dan mengaku menjadi korban teror serta mendapat ancaman serupa yang dialami oleh beberapa nasabah.

Biasanya ancaman yang akan diterima berupa penyebarran data pribadi, orderan fiktif atas nama korban dengan metode pembayaran cash, hingga ancaman keselamatan korban dan keluarga korban. Lalu bagaimana hal yang harus dilakukan ketika DC pinjol mendatangi rumah atau kantor? Simak ya berikut 4 langkah yang dapat dilakukan.

1. Berusaha agar tidak panik

Saat tiba-tiba mendapati pihak dc datang ke kediaman atau kantor Anda, pastikan untuk tetap tenang dan jangan terlihat panik. Kendalikan emosi sebaik mungkin agar Anda bisa berpikir dengan kepala dingin.

2. Tanyakan Identitasnya

Setelah itu, Anda berhak menanyakan identitas dc tersebut mulai dari nama, siapa yang memberikan perintah penagihan, dan kontak pemberi tanggung jawab.