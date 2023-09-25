Dituduh Predatory Pricing, Ini Kata TikTok

JAKARTA - Platform TikTok marak disebut melakukan praktik predatory pricing. Salah seorang yang sering menyuarakan hal tersebut adalah Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki.

Terkait dengan hal tersebut, TikTok akhirnya buka suara. Melalui pesan elektronik yang diterima oleh MNC Portal Indonesia (MPI), TikTok membantah tuduhan tersebut.

BACA JUGA:

"Sebagai platform, TikTok tidak dapat menentukan harga produk," kata TikTok dikutip Senin (25/9/2023).

TikTok mengatakan bahwa penjual dapat menjual produknya dengan tingkat harga yang mereka tentukan sesuai dengan strategi bisnis mereka masing-masing.

BACA JUGA:

"Produk yang sama yang dapat ditemukan di TikTok Shop dan platform e-commerce lain memiliki tingkat harga yang serupa," jelas TikTok.

Sebelumnya, MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, praktik predatory pricing secara nyata mulai dirasakan khususnya oleh para pelaku usaha tekstil yang mengalami turunnya permintaan sehingga menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM.