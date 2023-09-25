Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konflik Pulau Rempang, Presiden Jokowi: Selesaikan Secara Kekeluargaan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:03 WIB
Konflik Pulau Rempang, Presiden Jokowi: Selesaikan Secara Kekeluargaan
Presiden Jokowi Minta Konflik Pulau Rempang Diselesaikan Secara Kekeluargaan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi telah menggelar rapat terbatas terkait konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Kepala Negara memberikan instruksi supaya masalah Rempang diselesaikan secara kekeluargaan.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, awalnya Presiden, memerintahkan agar masalah di Rempang dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan.

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar, di mana lokasi itu diadakan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Bahlil mengaku diberi tugas langsung Presiden untuk menyelesaikan persoalan Rempang dengan melibatkan kementerian lain.

Dirinya mengungkapkan, dari 17 ribu hektar, hanya 7 ribu lebih yang bisa dikelola untuk membuat pabrik kaca dan solar panel.

"Oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektare areal pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7 ribu lebih hingga 8 ribu selebihnya adalah hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," kata Bahlil.

Sementara itu, Bahlil pun sempat menginap di Rempang untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi di Rempang.

"Dan Alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi Rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi yang kedua bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau a ke pulau b. Tadinya kita mau geser, relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata Bahlil.

