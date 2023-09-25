Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

28 September Bukan Batas Akhir Pengosongan di Rempang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:23 WIB
28 September Bukan Batas Akhir Pengosongan di Rempang
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Jelaskan soal Pulau Rempang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan tanggal 28 September 2023 bukan batas akhir pengosongan untuk warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

"Enggak. Jadi jangan salah persepsi. Ini kan masih bagian dari proses sosialisasi. Saya sudah menyampaikan bahwa ini saudara-saudara kita nanti kita akan tentukan tanggalnya. Yang jelas harus dengan cara-cara yang soft," kata Bahil usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) mengenai polemik Pulau Rempang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Bahlil menjelaskan bahwa warga Rempang tersebut hanya digeser beberapa kilometer dari kampung-kampung yang sebelumnya mereka tinggali.

"Kita geser dari kampung-kampung itu ke kampung tanjung banun. Jadi ada lima kampung yang kena, yaitu Blongkeng, Pasir Panjang, Sembulan Tanjung, Pasir Merah, Sembulan Hulu kita geser ke Tanjung Banun yang lokasinya tidak lebih dari 3 kilometer," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/320/2905885/4-fakta-terbaru-pulau-rempang-warga-mau-digeser-hingga-investasi-xinyi-berlanjut-Ief3dCMTEu.jpg
4 Fakta Terbaru Pulau Rempang, Warga Mau Digeser hingga Investasi Xinyi Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/320/2905015/menteri-bahli-sebut-50-warga-rempang-siap-digeser-ke-tanjung-banun-sdbUONNbOc.JPG
Menteri Bahli Sebut 50% Warga Rempang Siap Digeser ke Tanjung Banun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898752/400-kk-warga-rempang-setuju-direlokasi-bahlil-sukarela-digeser-uYD0y21xsk.JPG
400 KK Warga Rempang Setuju Direlokasi, Bahlil: Sukarela Digeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/320/2896831/bahlil-sebut-warga-rempang-siap-digeser-ke-pulang-tanjung-banun-Hye9OSZNXZ.jpg
Bahlil Sebut Warga Rempang Siap Digeser ke Pulang Tanjung Banun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/320/2896263/5-fakta-pulau-rempang-dan-investasi-jumbo-xinyi-group-rp175-triliun-KxyqKjL6Sd.jpg
5 Fakta Pulau Rempang dan Investasi Jumbo Xinyi Group Rp175 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/320/2894818/menteri-bahlil-luruskan-soal-rempang-partai-perindo-rakyat-harus-dilibatkan-dan-ikut-ambil-keputusan-tRSDQGR5Vo.jpg
Menteri Bahlil Luruskan Soal Rempang, Partai Perindo: Rakyat Harus Dilibatkan dan Ikut Ambil Keputusan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement