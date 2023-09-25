Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Bahlil Tegaskan Tidak Ada Penggusuran Warga Pulau Rempang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |14:08 WIB
Menteri Bahlil Tegaskan Tidak Ada Penggusuran Warga Pulau Rempang
Menteri Bahlil Tegaskan Tidak Ada Penggurusan Warga Pulau Rempang. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang, Batam. Bahlil menegaskan bahwa polemik di Pulau Rempang bukan masalah relokasi atau pergusuran, tetapi sebagai pergeseran.

Bahlil pun sempat menginap di Rempang untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi di Rempang.

"Dan Alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi Rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi yang kedua bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran. Karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau a ke pulau b. Tadinya kita mau geser, relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Menurutnya, masyarakat di Rempang secara turun-temurun masih banyak yang belum memiliki alas hak tanahnya.

"Dan dengan pergeseran ini, kita berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah, kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa, itu yang akan diberikan," ungkapnya.

Halaman:
1 2
