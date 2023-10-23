4 Fakta Terbaru Pulau Rempang, Warga Mau Digeser hingga Investasi Xinyi Berlanjut

JAKARTA - Pulau Rempang, Batam menjadi sorotan publik lantaran menjadi lokasi investasi perusahaan asal China, Xinyi Group dalam jumlah besar.

Xinyi Group diketahui akan berinvestasi di Indonesia sekitar Rp175 triliun.

Berikut Okezone telah merangkum empat fakta Pulau Rempang, mulai dari warga yang mau digeser hingga investasi Xinyi terus berlanjut, Senin (23/10/2023):

1. Warga Setuju Digeser

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, bahwa sejumlah warga di Pulau Rempang setuju untuk digeser ke Tanjung Banun. Hal ini karena lokasinya akan dibangun Rempang Eco City.

"Yang sudah mendaftar itu sudah mencapai hampir 500, 400 lebih, hampir 500 dari 900 KK (kepala keluarga), jadi sudah 50% lebih yang bersedia untuk digeser secara sukarela," kata Bahlil, dikutip Sabtu, 21 Oktober 2023.

2. Rencana Jadwal Pembangunan

Terkait rencana pembangunan, Bahlil mengaku masih menyusun strategi kapan pembangunan konstruksi pabrik kaca dan panel surya dari Xinyi Group.

"Lagi saya (atur) terus strateginya, apa kita selesai dulu baru mereka bisa membangun konstruksi, atau pararel. Saya lagi atur strateginya," pungkasnya.