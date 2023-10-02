Sikap Xinyi Group soal Konflik Rempang, Bahlil: Mereka Memahami

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah menghubungi Xinyi Group terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Menurut Bahlil, Xinyi Group masih menyerahkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia.

"Insya Allah mereka memahami, tapi juga mereka berpikirnya agar sama-sama kita selesaikan dengan baik," kata Bahlil dalam Sapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).

Xinyi Group juga tidak menekan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Namun Bahlil menyatakan pemerintah harus bijak dalam melakukan penyelesaian.

"Kita harus bijaksana ya, kita harus bijaksana untuk rakyat, tapi juga harus bijaksana untuk investor," ucapnya.