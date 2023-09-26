Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Benar Xinyi Investasi Rp175 Triliun di Pulau Rempang? Begini Jawaban Bahlil

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:42 WIB
Apa Benar Xinyi Investasi Rp175 Triliun di Pulau Rempang? Begini Jawaban Bahlil
Apa Benar Xinyi Investasi Rp175 Triliun di Pulau Rempang. (Foto :okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan lagi soal investasi Xinyi Group di Pulau Rempang. Di mana Xinyi Group akan menanamkan modal USD11,6 miliar atau sekitar Rp175 triliun.

"Ada yang tanya ke saya, apa benar Xinyi ini akan investasi sebanyak itu? Itu dari sosmed enggak jelas pula kadang-kadang. Kita ini paling suka mendengar yang tidak jelas dari pada yang jelas. Rencana investasi Xinyi Group itu USD11,6 miliar ya," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Bahlil menegaskan, investasi tersebut dilakukan secara grup bukan hanya sendiri dan di dalamnya akan di bangun kawasan industri yang terintegrasi mulai dari pabrik pemprosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri pemeriksaan kristal hingga industri sel dan modul Surya.

"Ini bukan dia (Xinyi) sendiri, ini grup," tegas Bahlil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/320/2905885/4-fakta-terbaru-pulau-rempang-warga-mau-digeser-hingga-investasi-xinyi-berlanjut-Ief3dCMTEu.jpg
4 Fakta Terbaru Pulau Rempang, Warga Mau Digeser hingga Investasi Xinyi Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/320/2905015/menteri-bahli-sebut-50-warga-rempang-siap-digeser-ke-tanjung-banun-sdbUONNbOc.JPG
Menteri Bahli Sebut 50% Warga Rempang Siap Digeser ke Tanjung Banun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898752/400-kk-warga-rempang-setuju-direlokasi-bahlil-sukarela-digeser-uYD0y21xsk.JPG
400 KK Warga Rempang Setuju Direlokasi, Bahlil: Sukarela Digeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/320/2896831/bahlil-sebut-warga-rempang-siap-digeser-ke-pulang-tanjung-banun-Hye9OSZNXZ.jpg
Bahlil Sebut Warga Rempang Siap Digeser ke Pulang Tanjung Banun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/320/2896263/5-fakta-pulau-rempang-dan-investasi-jumbo-xinyi-group-rp175-triliun-KxyqKjL6Sd.jpg
5 Fakta Pulau Rempang dan Investasi Jumbo Xinyi Group Rp175 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/320/2894818/menteri-bahlil-luruskan-soal-rempang-partai-perindo-rakyat-harus-dilibatkan-dan-ikut-ambil-keputusan-tRSDQGR5Vo.jpg
Menteri Bahlil Luruskan Soal Rempang, Partai Perindo: Rakyat Harus Dilibatkan dan Ikut Ambil Keputusan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement