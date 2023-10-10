Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

400 KK Warga Rempang Setuju Direlokasi, Bahlil: Sukarela Digeser

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:36 WIB
400 KK Warga Rempang Setuju Direlokasi, Bahlil: Sukarela Digeser
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ungkap penambahan jumlah warga Rempang yang mau direlokasi. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merincikan soal jumlah warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang setuju digeser ke Tanjung Banun.

Diketahui, warga pulau Rempang direlokasi karena terdampak pembangunan proyek Rempang Eco-City.

Kini warga setuju menjadi 400 kepala keluarga (KK).

Jumlah tersebut bertambah setelah sebelumnya Bahlil mengatakan baru 341 KK dari total 900 yang terdampak.

"Sekarang yang sudah (setuju) hampir kurang lebih 400 KK sudah daftar sukarela untuk digeser," ungkap Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Dari 400 KK tersebut, Bahlil menyebut sudah ada 27 KK yang ditempatkan di hunian sementara, sedangkan sisanya masih dalam proses pemindahan.

