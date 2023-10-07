Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Sebut Warga Rempang Siap Digeser ke Pulang Tanjung Banun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:03 WIB
Bahlil Sebut Warga Rempang Siap Digeser ke Pulang Tanjung Banun
Bahlil klaim warga Rempang siap direlokasi (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut sebagian besar warga Rempang telah menyatakan siap direlokasi. Adapun warga pulau Rempang rencananya digeser ke Tanjung Banun karena terdampak oleh pembangunan Rempang Eco-City.

"Sekarang kita lihat, ini ada dari 900 KK (kepala keluarga) kurang lebih, sudah 341 KK yang sudah secara sukarela mau melakukan pergeseran," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Sabtu (7/10/2023).

Meski demikian, Bahlil mengaku tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran. Justu menurutnya di situlah peran pemerintah untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

“Setelah saya dari masjid, ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau digeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik,” ujarnya.

Halaman:
1 2
