Riset MNC Sekuritas: Koreksi IHSG Cenderung Terbatas

JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.900, 6.823 dan resistance 7.053, 7.080. Di mana sebelumnya, IHSG terkoreksi 0,3% ke 6.998 disertai munculnya volume penjualan.

Meksi demikian, saat ini pergerakan IHSG masih cenderung konsolidasi dan koreksinya masih tertahan oleh MA5.

MNC Sekuritas mengatakan, selama masih mampu bergerak di atas 6.973 atau bahkan di atas 6.928, maka posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave v dari wave (i).

"Hal tersebut berarti, koreksi dari IHSG akan cenderung terbatas dan berpeluang kembali menguat untuk menguji rentang area 7.055-7.090," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (26/9/2023).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ENRG - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 268-276

Target Price: 302, 326

Stoploss: below 260