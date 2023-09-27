Inovasi Ekspansi Bisnis Skala Global, PIS Raih Dua Penghargaan IDX Channel

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) sukses memborong dua penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2023.

Dalam ajang apresiasi terhadap program inovasi di kalangan industri pasar modal nasional tersebut, PIS didapuk sebagai pemenang atas Penghargaan Utama untuk Kategori Eksternal lewat pembukaan Kantor Cabang PIS Middle East (PIS ME).

Tak hanya itu, secara perorangan, CEO PIS Yoki Firnandi, juga ditahbiskan sebagai Outstanding Innovative Corporate Leader ICAII 2023.

Sebagaimana diketahui, PIS merupakan entitas bisnis di bawah naungan PT Pertamina (Persero), yang sejak 2021 dipercaya sebagai induk subholding bidang logistik dan perkapalan di lingkup Pertamina Group.

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang minyak dan gas (migas), PIS memiliki visi untuk dapat tampil dan bahkan turut bersaing di level regional Asia.