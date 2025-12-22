Advertisement
HOME FINANCE

Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |21:59 WIB
Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga
Melalui PNM Mekaar, para ibu diberi ruang untuk tumbuh, percaya diri, dan melangkah lebih kuat dalam peran yang mereka jalani. (Foto: dok PNM)
JAKARTA - Momentum Hari Ibu menjadi pengingat bahwa peran seorang ibu hadir dalam banyak sisi kehidupan keluarga, termasuk dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup di tengah berbagai keterbatasan.

Di balik aktivitas usaha sederhana yang dijalani setiap hari, ibu-ibu prasejahtera memikul peran besar dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, hingga akses pasar yang sempit kerap menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan. Namun, di tengah kondisi tersebut, sebagian ibu memilih bertahan dan terus belajar agar usaha sederhananya tetap berjalan.

Di Hari Ibu ini, perjuangan tersebut kembali menjadi pengingat. Mereka bukan hanya mengelola usaha, tetapi juga memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dan harapan tetap terjaga.

Kelompok inilah yang selama ini menjadi bagian dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program ini menyasar pengusaha ultra mikro yang mayoritas perempuan melalui pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha secara rutin.

Pendekatan yang dijalankan tidak berhenti pada pemberian modal. Dalam praktiknya, para ibu nasabah Mekaar didampingi untuk memahami pengelolaan keuangan sederhana, serta mengenali kebutuhan pasar yang terus berubah. Proses ini berlangsung perlahan, menyatu dengan keseharian mereka sebagai pengusaha sekaligus pengelola keuangan keluarga.

