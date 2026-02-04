Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kolaborasi Internasional PNM untuk Pengembangan 4,1 Juta Nasabah Mekaar Sektor Pertanian

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |12:10 WIB
Kolaborasi Internasional PNM untuk Pengembangan 4,1 Juta Nasabah Mekaar Sektor Pertanian
Kolaborasi internasional untuk pengembangan nasabah Mekaar sektor pertanian. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Kolaborasi antara dunia akademik dengan praktisi di lapangan dinilai semakin krusial dalam mendorong model pemberdayaan ekonomi ultra mikro yang berbasis pengetahuan. Pendekatan riset yang terhubung langsung dengan praktik usaha masyarakat di lapangan dinilai mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan bagi pengusaha kecil.

Dalam semangat tersebut, CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) sebuah organisasi peneliti akademis yang berfokus dalam bidang agroekonomi dari Prancis memperkuat kolaborasi bersama PNM untuk pengembangan bisnis berbasis riset akademis.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari riset yang sebelumnya dilakukan di Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, wilayah yang dikenal sebagai salah satu penghasil kakao ekspor. Di daerah tersebut, riset difokuskan pada peningkatan nilai jual biji kakao yang dipanen oleh nasabah Mekaar melalui inovasi budidaya dan pascapanen.

Dalam prosesnya, tim peneliti turut mengunjungi unit Mekaar serta berdialog langsung dengan para AO (Account Officer) dan petani kakao guna memahami praktik lapangan secara menyeluruh.

Ke depan, kolaborasi yang disepakati adalah dalam penguatan sistem pertanian berkelanjutan dan agroforestri, termasuk transisi agroekologi, pertanian berketahanan iklim, serta inovasi pascapanen. Selain itu, kerja sama juga menjangkau sektor akuakultur berkelanjutan dan mata pencaharian pesisir melalui praktik ramah lingkungan, pengelolaan limbah berbasis sirkularitas, serta pemantauan kualitas air dan ekosistem.

Upaya tersebut diperkuat dengan integrasi akses pembiayaan dan pengembangan kapasitas, seperti skema pembiayaan terintegrasi pertanian–akuakultur, pelatihan Training of Trainers (ToT) spesialis, hingga pelacakan dampak sosial–ekonomi. Dengan potensi sekitar 4.108.845 nasabah PNM Mekaar di sektor pertanian (Januari, 2026), ekosistem pemberdayaan yang dimiliki PNM dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan berbasis riset yang lebih luas dan terukur.

Presiden Direktur CIRAD Elisabeth Claverie de Saint Martin menyampaikan, “Kolaborasi ini sangat strategis karena menjembatani ilmu pengetahuan dengan jaringan pemberdayaan yang telah menjangkau hingga akar rumput."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/11/3199702//pnm_berbagi-QJTy_large.jpeg
Rakernas PNM 2026 Hadirkan Ruang Berbagi untuk Masyarakat Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/11/3199645//pegadaian-GsQp_large.jpg
Percepat Distribusi Emas Fisik, Pegadaian Imbau Nasabah Tetap Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/11/3199620//pengguna_brimo-fnXQ_large.jpg
Kian Diminati, Pengguna BRImo Capai 45,9 Juta dengan Transaksi Rp7.057 Triliun Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/298/3199307//pizzeria_a_margellina-rqt4_large.jpg
8 Dessert Italia yang Bikin Lidah Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/11/3199331//bri_jalin_kolaborasi_perkuat_investasi_daerah-ThL2_large.jpeg
Perkuat Investasi Daerah, BRI Jalin Kolaborasi dengan BP Batam bersama BKPM dan Kementerian UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/11/3199381//mi_burung_dara_varian_bisnis_mi-JS1Z_large.jpeg
Bisnis Mi Disebut Makin Moncer di Tahun 2026, Peluang Memulai Usaha
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement