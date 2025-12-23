Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mengapa Pajak Kendaraan Harus Dibayar Tepat Waktu? Ini Dampaknya untuk Publik

Atik Untari , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |10:48 WIB
Mengapa Pajak Kendaraan Harus Dibayar Tepat Waktu? Ini Dampaknya untuk Publik
Ilustrasi kendaraan bermotor. (Foto: Freepik/aleksandarlittlewolf)
A
A
A

JAKARTA - Membayar pajak bukan hanya soal menggugurkan kewajiban hukum. Bagi pengendara yang memiliki mobilitas tinggi, ketaatan ini adalah tiket menuju ketenangan batin. Dengan STNK yang sah, perjalanan menuju kantor atau mengantar keluarga menjadi lebih nyaman tanpa bayang-bayang rasa was-was saat ada pemeriksaan di jalan.

Lebih dari itu, setiap rupiah yang kita setorkan adalah "investasi" kolektif. Dana PKB menjadi tulang punggung bagi lahirnya infrastruktur yang lebih modern—mulai dari perbaikan lubang di jalan lingkungan hingga pengembangan transportasi publik yang terintegrasi. Singkatnya, saat kita membayar pajak, kita sedang membangun kota yang lebih layak huni untuk masa depan.

Selain menjaga ketertiban administrasi, PKB berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Berikut ini berbagai manfaatnya:

1. Menjaga Kenyamanan dan Keamanan Berkendara

Ketika pajak kendaraan dibayar tepat waktu, STNK tetap aktif dan sah digunakan. Hal ini membuat pemilik kendaraan dapat beraktivitas dengan tenang, tanpa khawatir menghadapi kendala saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi, terutama untuk bekerja atau perjalanan harian, administrasi yang lengkap menjadi bentuk perlindungan penting.

2. Berkontribusi pada Pembangunan Layanan Publik

Pendapatan dari PKB menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti:

  • perbaikan dan pembangunan infrastruktur,
  • peningkatan kualitas jalan,
  • pengembangan layanan publik, dan
  • peningkatan transportasi umum.

Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat ikut berperan dalam menciptakan kota yang lebih nyaman, modern, dan berkelanjutan.

3. Menghindari Denda dan Beban Tambahan

Keterlambatan membayar PKB dapat menimbulkan denda yang nilainya meningkat sesuai lamanya tunggakan. Membayar tepat waktu membantu pemilik kendaraan terhindar dari biaya tambahan dan memastikan keuangan tetap terkelola dengan baik.

4. Membantu Menjaga Ketertiban Administrasi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/11/3191361//pnm_mekaar_momentum_hari_ibu-trgZ_large.jpeg
Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191330//pkb-IKq8_large.jpg
Maju Calon Ketua DPW PKB Jatim Tak Ada Privilege, Kakak Cak Imin: Wajib Tahu Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191314//huawei_matepad_12x_2026_hadirkan_produktivitas_next_level-oO8H_large.jpg
HUAWEI MatePad 12X 2026: Tablet PC-Level untuk Produktivitas Next Level, dengan Layar Ultra-Clear PaperMatte dan M-Pencil Pro Hadiah Sempurna untuk Belajar dan Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/1/3191266//ilustrasi_galon_lanjut_usia-IAS3_large.jpg
KKI dan BPKN Imbau Konsumen Tolak dan Laporkan Peredaran Galon Lanjut Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement