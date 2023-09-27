Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tren Penguatan IHSG Berubah Gegara Bursa Karbon, Berikut Analisanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:35 WIB
Tren Penguatan IHSG Berubah Gegara Bursa Karbon, Berikut Analisanya
Prediksi IHSG Hari Ini . (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi lanjutkan penurunan hari ini. Adapun pergerakan indeks saham akan berada di level 6.900–7.077.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, ketika bursa karbon bukan lagi sentimen alias sudah terealisasi, di hari itu juga IHSG melemah didominasi oleh saham-saham yang terkait dengan peluncuran bursa karbon ini.

"Kejadiannya mirip dengan sentimen vaksin pada era pandemi terdahulu. Intinya ketika sentimen sudah menjadi kenyataan maka arah tren bisa berubah," tulis William dalam analisisnya, Rabu (27/9/2023).

Menurut William, walaupun tidak sepenuhnya mengubah prospek IHSG dan saham-sahamnya, namun ruang gerak agak terbatas pada hari ini.

"Ditambah lagi dengan pekan pendek dan besok hari libur, kami memperkirakan pergerakan IHSG mixed kembali di area sideways dengan nilai transaksi yang menurun," kata dia.

Untuk faktor teknikal, pelemahan di bawah level 7000 mengembalikan IHSG ke dalam tren sideways dalam area 6900 – 7000.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -74.58 poin (-1.07%) menuju 6923,80 pada perdagangan hari Senin 26 September 2023.

Halaman:
1 2
