Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mulai Hari Ini Social Commerce Dilarang Lakukan Transaksi Perdagangan

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:56 WIB
Mulai Hari Ini Social Commerce Dilarang Lakukan Transaksi Perdagangan
Social commerce dilarang lakukan transaksi perdagangan (Foto: Freepik)
A
A
A

BANDUNG – Mulai hari ini social commerce dilarang melakukan transaksi perdagangan. Kementerian Perdagangan melarang social commerce seperti TikTok melakukan transaksi perdagangan, sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"UMKM sekarang sudah lega. Katanya kemarin sepi dagangnya. (Kami) sudah keluar Permendag No 31 tahun 2023, bahwa sosial media tidak boleh jadi sosial commerce," jelas Zulkifli saat meninjau Pasar Sederhana, Kota Bandung, Rabu (27/9/2023).

Menurut dia, dalam Permendag tersebut, diatur bahwa sosial media dilarang melakukan praktik monopoli dalam hal perdagangan. Sosial media hanya diperbolehkan menampilkan iklan atau promosi, tanpa melakukan transaksi.

"Dia (sosial media) tidak boleh. Sosial media, tapi dagang juga, ngutangin juga, seperti bank juga, (itu) enggak boleh. Enggak bisa di borong semua," jelas dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242/tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104238/phk-VB2s_large.jpeg
Tutup Bisnis E-Commerce, Bukalapak PHK Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/622/3082547/cara-mencairkan-paylater-shopee-ke-rekening-bank-Ukce2H2ySL.jpeg
Cara Mencairkan PayLater Shopee ke Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/455/3080586/ada-hari-belanja-nasional-indstri-e-commerce-siap-ambil-cuan-fwYhmHsqpA.jpg
Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/455/3052338/jualan-di-e-commerce-target-pasar-umkm-lebih-luas-5VzbEY4Pzm.jpg
Jualan di E-Commerce, Target Pasar UMKM Lebih Luas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement